Sampdoria Women, Cecilia Re: «Voglio conquistare la Nazionale» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta: il passato, il presente e gli obiettivi per il futuro Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta ai microfoni del media ufficiale doriano. Le sue parole. PRIMI PASSI – «Ho esordito a 15 in Serie A. Avevo questo sogno fin da bambina ed è stata una cosa inaspettata. Ancora oggi se ci ripenso mi emoziono. Ho fatto il mondiale in Giappone con la Nazionale e spero che questa stagione sia di lancia per vestirla di nuovo». Sampdoria – «Ho scelto la Sampdoria perché era un progetto stimolante, un gruppo nuovo e una possibilità di migliorarmi. Ci troviamo bene insieme e di questo sono molto felice. Il nostro obiettivo è fare bene e dimostrare i nostri valori. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)Re, centrocampista della, si presenta: il passato, il presente e gli obiettivi per il futuroRe, centrocampista della, si presenta ai microfoni del media ufficiale doriano. Le sue parole. PRIMI PASSI – «Ho esordito a 15 in Serie A. Avevo questo sogno fin da bambina ed è stata una cosa inaspettata. Ancora oggi se ci ripenso mi emoziono. Ho fatto il mondiale in Giappone con lae spero che questa stagione sia di lancia per vestirla di nuovo».– «Ho scelto laperché era un progetto stimolante, un gruppo nuovo e una possibilità di migliorarmi. Ci troviamo bene insieme e di questo sono molto felice. Il nostro obiettivo è fare bene e dimostrare i nostri valori. ...

Advertising

SampNews24 : Arbitro #FiorentinaSampdoria Women: designato il fischietto del match - SampNews24 : #Sampdoria #Women, #Re: «Qui per crescere e conquistare la Nazionale» - sampdoria : ???? | WOMEN #Re: «Vogliamo portare in alto la #SampdoriaWomen». - TMWSampdoria : Sampdoria Women, Martinez colpita da Genova: 'Mi spezzerà il cuore' - Calciopress : New post: Fiorentina Femminile-Sampdoria Women: e Cincotta contro il suo passato -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Women Samporia Women, Cecilia Re: "Voglio conquistare la Nazionale" Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta: il passato, il presente e gli obiettivi per il futuro Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta ai microfoni del media ufficiale doriano. Le sue ...

Re: "Vogliamo portare in alto la Sampdoria Women" Dagli Stati Uniti al cuore della mediana blucerchiata. Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta e ci racconta la sua storia. Un viaggio che ha inizio dall'oratorio del suo paese natale, Busnago e arriva fino agli States, passando per l'esordio da giovanissima in ...

Sampdoria Pomigliano Women 0-0: partita rinviata. Gli aggiornamenti Samp News 24 Arbitro Fiorentina Sampdoria Women: designato il fischietto del match È stata designata la quaterna arbitrale che dirigerà l’incontro tra Fiorentina e Sampdoria Women, valevole per la quinta giornata di campionato Sarò Simone Taricone della sezione di Perugia a dirigere ...

Sampdoria Women, Re: «Qui per crescere e conquistare la Nazionale» Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta: il passato, il presente e gli obiettivi per il futuro Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta ai microfoni del medi ...

Cecilia Re, centrocampista della, si presenta: il passato, il presente e gli obiettivi per il futuro Cecilia Re, centrocampista della, si presenta ai microfoni del media ufficiale doriano. Le sue ...Dagli Stati Uniti al cuore della mediana blucerchiata. Cecilia Re, centrocampista della, si presenta e ci racconta la sua storia. Un viaggio che ha inizio dall'oratorio del suo paese natale, Busnago e arriva fino agli States, passando per l'esordio da giovanissima in ...È stata designata la quaterna arbitrale che dirigerà l’incontro tra Fiorentina e Sampdoria Women, valevole per la quinta giornata di campionato Sarò Simone Taricone della sezione di Perugia a dirigere ...Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta: il passato, il presente e gli obiettivi per il futuro Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta ai microfoni del medi ...