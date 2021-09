Ryanair | operativo invernale per Napoli | 100 milioni di $ d’investimento | 12 nuove rotte | un aereo in più

(Di mercoledì 29 settembre 2021), la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (29settembre) il suo2021 da– con 12(46 in totale) – che collegherannoalle più eccitanti destinazioni europee a partire da ottobre 2021.disporrà di un aeromobile aggiuntivo per supportare la domanda W2021, portando così la flotta a cinque aeromobili basati, per un investimento di $ 100per l’inverno 2021. Il continuo supporto e investimento diin Italia creerà oltre 800 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri mentre si prepara a una ulteriore crescita per l’estate 2022 e la ripresa dei posti di lavoro. I clienti possono ora prenotare ...

