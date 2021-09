Portolano, nome in codice Spartacus: il bersagliere di corsa al vertice degli armamenti Difesa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri nomina l’attuale comandante del vertice operativo interforze segretario generale della Difesa al posto di Nicolò Falsaperna Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Consiglio dei ministri nomina l’attuale comandante deloperativo interforze segretario generale dellaal posto di Nicolò Falsaperna

Advertising

ninosant77 : RT @sole24ore: Portolano, nome in codice Spartacus: il bersagliere di corsa al vertice degli armamenti Difesa - ItalianPolitics : RT @sole24ore: Portolano, nome in codice Spartacus: il bersagliere di corsa al vertice degli armamenti Difesa - Il_Vitruviano : Portolano, nome in codice Spartacus: il bersagliere di corsa al vertice degli armamenti Difesa @sole24ore - sole24ore : Portolano, nome in codice Spartacus: il bersagliere di corsa al vertice degli armamenti Difesa… - fisco24_info : Portolano, nome in codice Spartacus: il bersagliere di corsa al vertice degli armamenti Difesa: Il Consiglio dei mi… -