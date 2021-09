Pescara, follia no vax in chiesa: in 20 si tolgono la mascherina e incitano i fedeli a fare lo stesso. Parapiglia con la polizia: un arresto e sei denunce (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un gruppo di no Vax e no mask si sfila in modo plateale la mascherina in chiesa durante la messa ed incita i fedeli a fare lo stesso. All’arrivo della polizia i manifestanti aggrediscono gli agenti. Scoppia così un Parapiglia e una donna cerca perfino di sfilare la pistola ad un poliziotto. La situazione torna alla calma solo con l’uso dello spray al peperoncino. E’ quanto accaduto domenica sera a Pescara, nella basilica della Madonna dei Sette Dolori. Il bilancio finale è di un arresto e sei denunce. Tutto è iniziato quando alcune persone sono entrate in chiesa durante la messa e, dopo aver preso posto tra i banchi, si sono sfilate la mascherina, facendosi notare sia dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un gruppo di no Vax e no mask si sfila in modo plateale laindurante la messa ed incita ilo. All’arrivo dellai manifestanti aggrediscono gli agenti. Scoppia così une una donna cerca perfino di sfilare la pistola ad un poliziotto. La situazione torna alla calma solo con l’uso dello spray al peperoncino. E’ quanto accaduto domenica sera a, nella basilica della Madonna dei Sette Dolori. Il bilancio finale è di une sei. Tutto è iniziato quando alcune persone sono entrate indurante la messa e, dopo aver preso posto tra i banchi, si sono sfilate la, facendosi notare sia dai ...

