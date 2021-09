Novara | 21enne ferito ad una gamba muore dissanguato

(Di mercoledì 29 settembre 2021) A, un giovaneè stato trovato in strada con una ferita alla. A nulla sono valsi i tentativi fatti per salvarlo, è morto per dissanguamento. Sono in corso le indagini. Un 21 enne diè mortoper una ferita allaÉ successo nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre in corso Trieste, adove un giovane 21 enne è stato trovato in strada, in fin di vita. Il personale del 118 è intervenuto per cercare di salvarlo, ma nonostante gli sforzi il giovane, che aveva già perso molto sangue dalla ferita alla, è morto. Ecco quale potrebbe essere stata la causa Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Sembra che la ferita alla, possa ...

Terribile episodio nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 a. Ragazzo muore dissanguato Un giovane di 21 anni è stato trovato in strada, in corso Trieste, ... ilè morto dissanguato.AGI - Un giovane immigrato di 21 anni è morto questa notte a. Il ragazzo è stato trovato dall'equipaggio del 118 in strada, in corso Trieste, una delle ... Ilera in fin di vita, a causa ...Una terribile tragedia, che sta scuotendo tutto il Piemonte, si è consumata questa notte, un ragazzo di appena 21 anni è morto dissanguato per strada a Novara. A riportare questa triste notizia i coll ...Il ritrovamento e i soccorsi del giovane a Novara Il fatto è accaduto nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre. Il 21enne è stato trovato in strada, in corso Trieste già in condizioni dispe ...