“No Time To Die” | le fragilità di James Bond nell’ultima volta di Daniel Craig

Finalmente, è proprio il caso di dirlo dopo che l'uscita è stata rimandata per ben due volte, causa pandemia, "No Time To Die" arriva al cinema. L'ultimo film di 007 è anche l'ultimo in cui Craig sarà l'agente segreto più famoso al mondo, le cui avventure sono tratte e si basano dai romanzi di Ian Fleming. Senza spoilerare troppo, la pellicola, la quinta con Craig è una delle più riuscite: c'è la solita ironia dell'agente, la sua strafottenza ma anche fragilità e senTimenti d'umanità che mostrano dei lati nascosti. Sinossi: In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed ...

