Mario Ermito: “Grazie papà, grazie Loretta!” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mario Ermito pubblica il suo primo singolo e dice: “E’ stata Loretta Goggi a spronarmi a investire sulla mia voce. Un musical? Magari!” Prodotto da DreamSound e distribuito in collaborazione con Believe Digital, è disponibile dallo scorso 24 Settembre su tutte le piattaforme di musica digitale, “Ti porto in Texas” singolo d’esordio di Mario Ermito, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e di “Tale e Quale Show”. Mario, come racconteresti il tuo pezzo ai nostri lettori? “Ti porto in Texas” è un viaggio nella mia anima. Ho voluto raccontare, attraverso il linguaggio universale della musica, la mia passione per il cinema e in particolare il genere western, per questo nel testo cito Pecos Bill e Terence Hill. Senz’altro il brano è il primo frutto di un’intensa collaborazione con il produttore ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021)pubblica il suo primo singolo e dice: “E’ stata Loretta Goggi a spronarmi a investire sulla mia voce. Un musical? Magari!” Prodotto da DreamSound e distribuito in collaborazione con Believe Digital, è disponibile dallo scorso 24 Settembre su tutte le piattaforme di musica digitale, “Ti porto in Texas” singolo d’esordio di, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e di “Tale e Quale Show”., come racconteresti il tuo pezzo ai nostri lettori? “Ti porto in Texas” è un viaggio nella mia anima. Ho voluto raccontare, attraverso il linguaggio universale della musica, la mia passione per il cinema e in particolare il genere western, per questo nel testo cito Pecos Bill e Terence Hill. Senz’altro il brano è il primo frutto di un’intensa collaborazione con il produttore ...

Advertising

Emanuel72607325 : Io che chiedo a San Gennaro che Nicola si salvi per sua intercessione e non faccia la fine di Mario Ermito. #gfvip - slytherinblltrx : non lo so wendy però io sono una cavalla di mario ermito - marioermitofanp : RT @andreainfusino: MARIO ERMITO DA OGGI IN RADIO E IN DIGITALE IL SINGOLO “TI PORTO IN TEXAS” Primo inedito dell’attore e cantante, un via… - Susy56069011 : RT @elefantino_: Mario Ermito faccio finta di star bene ma mi manchi #prelemi - Terry6111 : @LaDivinaZo Dai Divina parla come Mario Ermito(si chiama così?) -