Mario Draghi: "Strage continua sul lavoro, ora pene più severe" (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo, mio, per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. La più sentita vicinanza ai familiari e ai loro cari”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa, leggendo i nomi delle vittime. “Assume sempre di più i contorni di una Strage che continua ogni giorno”. Draghi aggiunge: “Lunedì abbiamo avuto un incontro costruttivo con i sindacati, siamo tutti sulla stessa linea di pensiero, c’è una esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro settimana prossima e poi ci sarà un piano più organico e strutturale. Intanto bisogna però intervenire subito e alcune delle strade sono pene più severe e più immediate; collaborazione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo, mio, per i morti sulche ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. La più sentita vicinanza ai familiari e ai loro cari”. Lo dice il premierin conferenza stampa, leggendo i nomi delle vittime. “Assume sempre di più i contorni di unacheogni giorno”.aggiunge: “Lunedì abbiamo avuto un incontro costruttivo con i sindacati, siamo tutti sulla stessa linea di pensiero, c’è una esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro settimana prossima e poi ci sarà un piano più organico e strutturale. Intanto bisogna però intervenire subito e alcune delle strade sonopiùe più immediate; collaborazione ...

agorarai : .@PpBombardieri, segretario generale della UIL, ad #agorarai per raccontarci dell'incontro di ieri con Mario Draghi… - ItaliaViva : Il Presidente Mario Draghi sarà leader in Europa, ne ha tutte le capacità. Ed ora se ne accorgono tutti. @marattin - marcodimaio : Pienone a #Ravenna per @matteorenzi, di lunedì e all’ora di pranzo: straordinario! Sono lontani i tempi in cui erav… - zazoomblog : Mario Draghi: Strage continua sul lavoro ora pene più severe - #Mario #Draghi: #Strage #continua - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: 'C'è fiducia nell'Italia. Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo cinque mesi fa'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Lega spaccata, ora Salvini se la prende con Draghi: 'Tutta Europa riapre, il premier dica perché noi no' Questa volta il destinatario non è Roberto Speranza né Luciana Lamorgese , non sono il Pd e il M5s , ma il presidente del Consiglio Mario Draghi . I giorni di crisi nera della Lega spingono il suo segretario Matteo Salvini - un po' in affanno sui temi in agenda - ad attaccare il capo del governo sulle misure anti - Covid e sulle ...

Mario Draghi: 'Strage continua sul lavoro, ora pene più severe' Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa, leggendo i nomi delle vittime. 'Assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno'. Draghi aggiunge: 'Lunedì abbiamo avuto ...

Il premier accelera sull'agenda di governo. Ed evita il toto-Quirinale ilGiornale.it Nadef: Draghi, quadro di gran lunga migliore di come pensavamo Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Abbiamo approvato la nota di aggiornamento al Def che contiene le previsioni del governo sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica.

Sicurezza lavoro, Draghi: una strage che continua ogni giorno Il premier Mario Draghi apre la conferenza stampa dopo il cdm esprimendo "il più sentito cordoglio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena del Paese". "Pene più severe e immedi ...

Questa volta il destinatario non è Roberto Speranza né Luciana Lamorgese , non sono il Pd e il M5s , ma il presidente del Consiglio. I giorni di crisi nera della Lega spingono il suo segretario Matteo Salvini - un po' in affanno sui temi in agenda - ad attaccare il capo del governo sulle misure anti - Covid e sulle ...Lo dice il premierin conferenza stampa, leggendo i nomi delle vittime. 'Assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno'.aggiunge: 'Lunedì abbiamo avuto ...Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Abbiamo approvato la nota di aggiornamento al Def che contiene le previsioni del governo sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica.Il premier Mario Draghi apre la conferenza stampa dopo il cdm esprimendo "il più sentito cordoglio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena del Paese". "Pene più severe e immedi ...