Marelli | “Espulsione di Kessie? L’ivoriano commette una sciocchezza”

Advertising

sportli26181512 : Marelli: 'Espulsione Kessie? Più che un errore di Cakir è una sciocchezza del calciatore': Intervenuto ai microfoni… - MilanNewsit : Marelli: 'Espulsione Kessie? Più che un errore di Cakir è una sciocchezza del calciatore' - andyasroma83 : - LazioNews_24 : #Marelli spiega: «#Pellegrini salterà il derby, non c’è niente da fare» -

Ultime Notizie dalla rete : Marelli Espulsione

Milan News

Lucacommenta la prestazione dell'arbitro turco, Cakir Brucia ancora tantissimo la ... L'dell'ivoriano ha chiaramente cambiato tutto. Nel mirino dei tifosi è finito, però, soprattutto ...Per l'ex arbitro, tanto per dire, non lo è. In ogni caso non si può parlare di chiaro ed ... come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un'esagerata o ...L'ex arbitro Luca Marelli, nel corso di un'intervista radiofonica, ha parlato del cartellino rosso rimediato da Kessié nel primo tempo di Milan-Atletico Madrid di ieri sera ...Non passa la rabbia per la partita di ieri. Nei pensieri dei tifosi ancora gli episodi arbitrali. Marelli commenta la prestazione di Cakir ...