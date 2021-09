Germania, in aumento prezzi import/export agosto (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Continuano ad allungare i prezzi import in Germania ad agosto. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dell’1,4% dal +2,2% di luglio e contro il +1,2% atteso dagli analisti. Su base annuale si registra un forte aumento del 16,5% rispetto al +16% indicato il mese precedente e rispetto al +16,1% stimato dal consensus. Si tratta della crescita più ampia dal settembre 1981. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono cresciuti del 13,8% su base annua e dell’1,6% su base mensile. Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,7% su mese, mentre si evidenzia un aumento del 7,2% rispetto allo stesso ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Continuano ad allungare iinad. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della(DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dell’1,4% dal +2,2% di luglio e contro il +1,2% atteso dagli analisti. Su base annuale si registra un fortedel 16,5% rispetto al +16% indicato il mese precedente e rispetto al +16,1% stimato dal consensus. Si tratta della crescita più ampia dal settembre 1981. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, isono cresciuti del 13,8% su base annua e dell’1,6% su base mensile. Per quanto riguarda ialle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,7% su mese, mentre si evidenzia undel 7,2% rispetto allo stesso ...

