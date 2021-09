Fedez torna su Rai 3 ospite a “Che Tempo Che Fa” dopo le presunte “censure”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Domenica 3 ottobretornerà su Rai 3, il tuttolo scandalo scoppiato nei mesi scorsi in merito ad una presunta “censura” ai danni del cantante da parte della Rai. Federico saràdi Fabio Fazio a Cheche fa e la cosa sembra non fare molto piacere al direttore di rete Franco Di Mare.in Rai: quando e perché A cinque mesi di distanza dal concerto del Primo Maggio, evento in cuiaccusò la Rai di aver provato ad ostacolare la sua libertà di espressione, il cantante tornerà nuovamente nella rete del servizio pubblico. Il protagonista saràa Cheche fa, ma la cosa non sembra abbia reso molto felice il direttore Franco Di Mare. Quest’ultimo, in occasione della diatriba avviata cinque mesi ...

... in relazione al testo della canzone 'No Game - Freestyle' pubblicata nel giugno scorso da Fedez dove si fa riferimento alla vicenda processuale di Maso. Leggi anche Pietro Maso torna libero dopo 22 ...