Evergrande in casa, Bri fuori. La via della Seta è lastricata di debiti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dentro o fuori i confini, il nemico pubblico numero 1 della Cina è sempre lui, il debito. Sistemico, contagioso, enorme, domestico o estero che sia, sta fiaccando giorno dopo giorno la seconda economia mondiale, come dimostra la raffica di sforbiciate al Pil cinese arrivate dalle principali banche d’affari mondiali. Evergrande, colosso immobiliare a un passo dal default (per Fitch ormai è solo questione di tempo), è solo una delle tante facce della crisi del Dragone. Dietro c’è molto, molto altro. Per esempio l’enorme esposizione maturata e poi esplosa all’ombra della via della Seta. PAESE CHE VAI, DEBITO (CINESE) CHE TROVI L’origine del male è stata raccontata da Formiche.net. I prestiti delle banche cinesi concessi ai governi dei Paesi in via di sviluppo, spesso ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dentro oi confini, il nemico pubblico numero 1Cina è sempre lui, il debito. Sistemico, contagioso, enorme, domestico o estero che sia, sta fiaccando giorno dopo giorno la seconda economia mondiale, come dimostra la raffica di sforbiciate al Pil cinese arrivate dalle principali banche d’affari mondiali., colosso immobiliare a un passo dal default (per Fitch ormai è solo questione di tempo), è solo una delle tante faccecrisi del Dragone. Dietro c’è molto, molto altro. Per esempio l’enorme esposizione maturata e poi esplosa all’ombravia. PAESE CHE VAI, DEBITO (CINESE) CHE TROVI L’origine del male è stata raccontata da Formiche.net. I prestiti delle banche cinesi concessi ai governi dei Paesi in via di sviluppo, spesso ...

