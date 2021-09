Ema Kovac si mostra a 360 gradi | il fondoschiena è perfetto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Emaper l’ospitata sceglie un look da urlo che esalta il suo corpo pazzesco, quando si giraunda paura Emaè stata ospite a Guess my… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Rovieira110 : RT @tristemondo: Dayane Mello molestata, Ema Kovac si sfoga duramente: “Vorrei portarla via!” - tristemondo : Dayane Mello molestata, Ema Kovac si sfoga duramente: “Vorrei portarla via!” -

Dayane Mello molestata a A Fazenda, Ema Kovac si sfoga duramente: 'Vorrei portarla via!' Dayane Mello finalista nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip è adesso una concorrente del reality brasiliano A Fazenda e moltissimi suoi ......stati artisti che hanno vinto l'. Diversi rappresentanti sloveni negli ultimi anni hanno dimostrato un forte legame con l' Italia , non solo geograficamente ma anche musicalmente: Tinkara,...