Dopo chip e grafene, il nucleare. Johnson vuole cacciare la Cina dai settori critici (Di mercoledì 29 settembre 2021) Via la Cina dal nucleare britannico. Il governo di Boris Johnson sta per rilevare la quota del 20% del progetto della centrale Sizewell C nel Suffolk, nell’Est dell’Inghilterra, che è ora nelle mani di China General Nuclear Power Group, gruppo controllato dal potente Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese e messo sotto sanzioni dagli Stati Uniti. Secondo il Pentagono, è parte degli sforzi di modernizzazione dell’Esercito popolare di liberazione. Il Financial Times ha rivelato che, una volta rivelata, la quota dovrebbe essere poi tenuta dal governo britannico insieme alla francese Edf, già coinvolta nel progetto, fino a quando non sarà venduta a investitori istituzionali o messa sul mercato tramite un’offerta pubblica. Inoltre, i ministri di Johnson sembra decisi a bloccare i piani di Cgn per la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Via ladalbritannico. Il governo di Borissta per rilevare la quota del 20% del progetto della centrale Sizewell C nel Suffolk, nell’Est dell’Inghilterra, che è ora nelle mani di China General Nuclear Power Group, gruppo controllato dal potente Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese e messo sotto sanzioni dagli Stati Uniti. Secondo il Pentagono, è parte degli sforzi di modernizzazione dell’Esercito popolare di liberazione. Il Financial Times ha rivelato che, una volta rivelata, la quota dovrebbe essere poi tenuta dal governo britannico insieme alla francese Edf, già coinvolta nel progetto, fino a quando non sarà venduta a investitori istituzionali o messa sul mercato tramite un’offerta pubblica. Inoltre, i ministri disembra decisi a bloccare i piani di Cgn per la ...

Advertising

cristian_polce : RT @fatina909: ???????????????? Cerca casa pesa 4 kg trovata vagante a Pescara verrà ceduta dopo i dovuti controlli con chip e vaccini, ,NO PERDIT… - SebastianoRus10 : RT @Thepissedcat: Dopo il lockdown tornerà la normalità. Dopo il vaxxino tornerà la normalità. Dopo il greencazz tornerà la normalità. D… - MarysAdventure5 : @laRoyalBlood_ Io quando sono stata l'ultima volta in vacanza a Londra ho perso 3kg in 5giorni ?? camminavamo tanto,… - FabriceFabriz : Visto lo scetticismo si stanno inventando di tutto per inquinare il tuo sangue ...dopo la lattuga avvelenata ecco a… - GMartinelli76 : RT @Thepissedcat: Dopo il lockdown tornerà la normalità. Dopo il vaxxino tornerà la normalità. Dopo il greencazz tornerà la normalità. D… -