Covid | meno «pass» | più tamponi e controlli

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarebbe bene che i test fossero la regola, cioè costassero poco e fossero una pratica semplice da fare in ogni farmacia. E anche a casa, da soli. Martedì scorso sul telefono mi è comparso un messaggio del Servizio sanitario nazionale. Senza dirmi né dove né quando, mi avvisava di essere entrato in contatto con una persona positiva ale dunque mi sollecitava a mettermi in quarantena per 10 giorni, connettendomi a un sito internet tramite unaword. Siccome ero da solo in ufficio e dovevo scrivere e correggere alcune pagine di Panorama, nonostante l'avviso ho continuato a fare il mio lavoro. Un'ora dopo, un secondo messaggio mi segnalava che non mi ero ancora connesso al sito e mi sollecitava a farlo, aggiungendo una serie di ammonimenti. Così, mi sono rassegnato e ho cliccato sul link indicato, ho messo laword che mi era ...