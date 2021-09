Cos’è veramente la “droga dello stupro”, la sostanza che sarebbe stata ceduta da Luca Morisi per il festino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il G, o Ghb, è ecstasy liquida e generalmente viene associata ai reati sessuali. Ma con un certo dosaggio è la portata principale nei chem-sex party. La psicanalista: «Spesso alla base dell’uso di queste sostanze c’è un’omofobia interiorizzata perché liberano da un senso di pregiudizio, stigma e colpa»» Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il G, o Ghb, è ecstasy liquida e generalmente viene associata ai reati sessuali. Ma con un certo dosaggio è la portata principale nei chem-sex party. La psicanalista: «Spesso alla base dell’uso di queste sostanze c’è un’omofobia interiorizzata perché liberano da un senso di pregiudizio, stigma e colpa»»

