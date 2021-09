Bill Gates ora vuole anche portarci la spesa a casa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ha da poco investito nel turismo, diventando il principale azionista di Four Seasons , e ora Bill Gates scommette ancora, sulla spesa via internet e green: il Bill & Melinda Gates Foundation Trust ha appena guidato un round di 600 milioni di euro di finanziamenti per Picnic, supermercato on line che ambisce a diventare il servizio di consegna di generi alimentari più sostenibile in Europa. Attivo dal 2015, Picnic ha ormai oltre 200 sedi nei Paesi Bassi, in Germania e Francia: è nato proponendo un moderno «giro del lattaio» con efficienti giri di consegna con auto elettriche studiati per ridurre al minimo i tempi di percorrenza, l'uso di plastica (per esempio negli imballaggi), gli sprechi e incentivare il consumo di prodotti locali, offrendo contemporaneamente un servizio perfettamente efficiente ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ha da poco investito nel turismo, diventando il principale azionista di Four Seasons , e orascommette ancora, sullavia internet e green: il& MelindaFoundation Trust ha appena guidato un round di 600 milioni di euro di finanziamenti per Picnic, supermercato on line che ambisce a diventare il servizio di consegna di generi alimentari più sostenibile in Europa. Attivo dal 2015, Picnic ha ormai oltre 200 sedi nei Paesi Bassi, in Germania e Francia: è nato proponendo un moderno «giro del lattaio» con efficienti giri di consegna con auto elettriche studiati per ridurre al minimo i tempi di percorrenza, l'uso di plastica (per esempio negli imballaggi), gli sprechi e incentivare il consumo di prodotti locali, offrendo contemporaneamente un servizio perfettamente efficiente ...

Advertising

ADAM05081 : RT @miia_2018: Vera Sharav, sopravvissuta all'Olocausto: 'Bill Gates ha dichiarato nel 2020 che la soluzione finale alla pandemia sarà un… - Brightside_cap : Con questa Side View approfondiamo la rinnovata importanza dell’uranio, con particolare attenzione ai mercati. Opin… - fedeguerra94 : @Mr_Fricci @LaBombetta76 @mariate29877567 E smettila con quel fare da superiore che hai, torna nella tua bolla con… - latinensedop : @AhiMaria1 @gustinicchi porca miseria Ludo! 'sterminio'! non ci siamo fidati dei viroidioti da tv, mo non me posso… - ema7nuele : @Marcocarli20 @Agenzia_Ansa Capua, virologia. Galli, Infettivologo. Salmaso, non conosco. Crisanti, genetista, ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates Conquistati da una finta pandemia, possiamo dire addio all'America Bill Gates, la cui straordinaria fortuna gli consente di entrare ovunque, parla da anni di controllo della popolazione. È altamente sospettato da scienziati di alto livello che la proteina spike nel "...

E' il Bar Sport o il Quirinale? - Milano Post Ma che dovrebbe fare una superburocrazia inefficiente e sprecona sensibile ai voleri e alle lusinghe di quelli come Bill Gates, che dopo i computer e i vaccini si è infilato nel megabusiness della ...

Bill Gates investe 600 milioni di euro sul supermercato online Picnic Fruitbook Magazine Bill Gates ora vuole anche portarci la spesa a casa L'uomo più ricco del mondo ha appena guidato un round di finanziamenti di 600 milioni di euro per Picnic, il servizio di consegna di generi alimentari che vuole diventare il più sostenibile in Europa ...

Che fare con lo zio complottista? Umiliarlo con plateali smentite serve a poco, perché è una più grande umiliazione a nutrire le sue convinzioni ...

, la cui straordinaria fortuna gli consente di entrare ovunque, parla da anni di controllo della popolazione. È altamente sospettato da scienziati di alto livello che la proteina spike nel "...Ma che dovrebbe fare una superburocrazia inefficiente e sprecona sensibile ai voleri e alle lusinghe di quelli come, che dopo i computer e i vaccini si è infilato nel megabusiness della ...L'uomo più ricco del mondo ha appena guidato un round di finanziamenti di 600 milioni di euro per Picnic, il servizio di consegna di generi alimentari che vuole diventare il più sostenibile in Europa ...Umiliarlo con plateali smentite serve a poco, perché è una più grande umiliazione a nutrire le sue convinzioni ...