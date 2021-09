Bianca Guaccero confida perché non ha lasciato Detto Fatto e ripete che è single (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bianca Guaccero prosegue il suo percorso alla conduzione di Detto Fatto, non è stato semplice per lei restare ma alla fine ha scelto e a Tv Sorrisi e Canzoni confessa il motivo. La conduttrice era intenzionata a lasciare ma poi è tornata sui suoi passi e l’ha Fatto per la squadra di Detto Fatto, per il legame che ha con chi collabora con lei, un legame che va ben oltre le riunioni e le puntate. Bianca Guaccero racconta delle persone che il pubblico non conosce ma sono persone con cui lei trascorre gran parte della sua vita, perché fanno realmente parte della sua vita: mangia con loro, si confronta e confida con loro, legge i copioni e si prepara con loro. Bianca ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021)prosegue il suo percorso alla conduzione di, non è stato semplice per lei restare ma alla fine ha scelto e a Tv Sorrisi e Canzoni confessa il motivo. La conduttrice era intenzionata a lasciare ma poi è tornata sui suoi passi e l’haper la squadra di, per il legame che ha con chi collabora con lei, un legame che va ben oltre le riunioni e le puntate.racconta delle persone che il pubblico non conosce ma sono persone con cui lei trascorre gran parte della sua vita,fanno realmente parte della sua vita: mangia con loro, si confronta econ loro, legge i copioni e si prepara con loro....

Advertising

CPettiti : RT @axelvassallo: #FinoallUltimoBattito una grande prova alla regia della fiorentina @CinziaTHTorrini. Bella fiction in ambiente ospedalie… - FilmNewsItaly : Bianca Guaccero: 'Recitare fa parte della mia complessità' - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio sale @RaiDue con #dettofatto segna il 3.9% con 370.000 spettatori (15.16/17.13) @bianca_guaccero… - BlogSocialTv1 : Ieri in access prime BOOM per @RaiUno con #isolitiignoti segna 4.620.000 spettatori al 19.1% share, ospite… -