Benevento-Perugia a Marinelli | la Strega ‘sorride’ | è l’arbitro delle promozioni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà Liviodella sezione di Tivoli ad arbitrarein programma domenica alle ore 20.30 allo stadio Vigorito. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Antonio Vono della sezione di Soverato e Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione di Roma 1. Il IV uomo sarà Daniele Rutella di Enna, mentre al Var sono stati designati Juan Luca Sacchi e Vito Mastrodonato (nel ruolo di assistente).ha incrociato ilsette volte in carriera con bilancio del tutto favorevole. I giallorossi con lui alla direzione di casa hanno vinto ben cinque volte pareggiando nelle altre due circostanze. Tra i successi si ricordano il 6-0 alla Casertana e il 3-0 al Lecce nella stagione 2015/16, quella della storica promozione in serie ...

ROMA - Designati gli arbitri della 7ª giornata di Serie B : il posticipo Benevento-Perugia affidato a Marinelli. LECCE – MONZA: ABBATTISTA Assistenti: BERCIGLI – DELLA CROCE Quarto Uomo GUALTIERI Var: Piccinini Avar: Di Vuolo Benevento-Perugia Domenica 03/10 h. 20.30 MARINELLI VONO – YOSHIKAWA IV: RUTELLA VAR: SACCHI AVAR: MASTRODONATO