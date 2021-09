Tuchel annuncia: “Con la Juve out Kanté e altri tre” (Di martedì 28 settembre 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Juventus in programma domani alle ore 21:00 a Torino. In merito ai diversi assenti nella partita di domani ha detto: “Kanté è positivo al Covid ed è in quarantena, non si è allenato. Non ci sono Pulisic, Mount e James: Reece sente ancora dolore, non ci sarà“ Sulla positività di Kanté ha aggiunto: “Siamo un riflesso della società. E’ libertà dei calciatori scegliere se vaccinarsi o no: dobbiamo accettarlo, quello che possiamo dire è che la situazione è lontana dall’essere finita. Dobbiamo stare attenti, la pandemia non è finita” L’allenatore del Chelsea in merito all’addio di Ronaldo alla Juventus ha commentato: “Lo dirà il tempo, ma ogni squadra è più debole senza Cristiano. Lo dimostra ogni ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Thomas, allenatore del Chelsea, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro lantus in programma domani alle ore 21:00 a Torino. In merito ai diversi assenti nella partita di domani ha detto: “è positivo al Covid ed è in quarantena, non si è allenato. Non ci sono Pulisic, Mount e James: Reece sente ancora dolore, non ci sarà“ Sulla positività diha aggiunto: “Siamo un riflesso della società. E’ libertà dei calciatori scegliere se vaccinarsi o no: dobbiamo accettarlo, quello che possiamo dire è che la situazione è lontana dall’essere finita. Dobbiamo stare attenti, la pandemia non è finita” L’allenatore del Chelsea in merito all’addio di Ronaldo allantus ha commentato: “Lo dirà il tempo, ma ogni squadra è più debole senza Cristiano. Lo dimostra ogni ...

Advertising

CalcioPillole : #JuventusChelsea, nella conferenza stampa pre match di #ChampionsLeague, #Tuchel annuncia a sorpresa l'assenza di… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Tuchel annuncia: 'Kanté out. E' positivo al Covid: salterà la Juventus' - Fprime86 : RT @Spazio_J: Non solo Kanté out: Tuchel annuncia altre assenze in conferenza stampa - - sportli26181512 : #Kanté out per #Juve-#Chelsea. Tuchel: 'Ha il Covid': Il tecnico dei Blues annuncia in conferenza stampa il forfait… - LeBombeDiVlad : ???? #Chelsea, #Tuchel annuncia quattro indisponibili contro la #Juventus ?? Le sue dichiarazioni #LBDV… -