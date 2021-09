Treviolo | scontro tra auto | 2 feriti lievi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 settembre 2021). Incidente tramartedì mattina, 28 settembre, lungo la statale 671 a. È successo intorno alle 10,15. I soccorsi sono intervenuti per due persone di 36 e 59 anni, ferite in modo non grave. Da chiarire la dinamica dello. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti.