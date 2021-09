Shakhtar-Inter | De Zerbi | “Fatta grande partita | loro in Serie A hanno fatto tre gol a partita”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) “Abbiamouna. Anche noi abbiamo avuto occasioni importanti. Noi giochiamo le partite per vincerle tutte, abbiamo quattro sfide ancora e quindi ci sono i punti per fare tutto. Poi per la qualificazione si vedrà”. Lo ha detto Roberto Deal termine del match traDonetsk eterminato con il punteggio di 0-0. “Confermo che la mia squadra hauna– ha proseguito l’ex allenatore del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport – L’ha tre gol di media nel campionato italiano e oggi l’ho vista in maniera diversa. Significa che il merito è stata della mia squadra. Abbiamo adesso una sfida pesantissima contro la Dinamo e dobbiamo cercare di ...