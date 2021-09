Outer Wilds: Echoes of the Eye - recensione (Di martedì 28 settembre 2021) Spesso è difficile rimanere lucidi quando si parla di Outer Wilds. Ogni volta lo facciamo quasi controvoglia, e dopo diversi minuti trascorsi a decantare le qualità del titolo di Mobius Digital, finiamo inevitabilmente col trovarci di fronte ai portoni delle case citofonando a completi sconosciuti, ansiosi di raccontare quanto sia bello ed avvolgente il viaggio nel sistema solare del nostro piccolo esploratore di Cuore Legnoso. La stima e la considerazione di cui Outer Wilds gode è assolutamente meritata, e curiosamente non ha origine nei diversi premi che il gioco si è portato a casa col passare degli anni. Certo, le numerose nomination ai Game Awards e ben tre BAFTA vinti in una sola edizione rappresentano una bella pubblicità, ma la creatura di Mobius Digital è tuttora sconosciuta alla stragrande maggioranza dei ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Spesso è difficile rimanere lucidi quando si parla di. Ogni volta lo facciamo quasi controvoglia, e dopo diversi minuti trascorsi a decantare le qualità del titolo di Mobius Digital, finiamo inevitabilmente col trovarci di fronte ai portoni delle case citofonando a completi sconosciuti, ansiosi di raccontare quanto sia bello ed avvolgente il viaggio nel sistema solare del nostro piccolo esploratore di Cuore Legnoso. La stima e la considerazione di cuigode è assolutamente meritata, e curiosamente non ha origine nei diversi premi che il gioco si è portato a casa col passare degli anni. Certo, le numerose nomination ai Game Awards e ben tre BAFTA vinti in una sola edizione rappresentano una bella pubblicità, ma la creatura di Mobius Digital è tuttora sconosciuta alla stragrande maggioranza dei ...

