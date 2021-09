Omicidio Laura Ziliani, i 3 indagati restano in silenzio davanti al gip (Di martedì 28 settembre 2021) Omicidio Laura Ziliani, i tre indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il gip si riserva la possibilità di interrogarli nuovamente Come ci si aspettava, Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, accusati dell’Omicidio della vigilessa di Temù si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, i tre accusati non hanno risposto ad alcuna domanda del gip, il quale si riserva la possibilità di interrogarli nuovamente tra qualche giorno. Gli inquirenti, scrive Tgcom24, ritengono “che Laura Ziliani abbia trovato la morte all’interno delle pareti domestiche per mano dei tre soggetti ivi presenti la sera dei fatti e che gli accadimenti successivi altro non siano che un tentativo di depistaggio posto in essere dagli autori del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021), i tresi sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il gip si riserva la possibilità di interrogarli nuovamente Come ci si aspettava, Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, accusati dell’della vigilessa di Temù si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, i tre accusati non hanno risposto ad alcuna domanda del gip, il quale si riserva la possibilità di interrogarli nuovamente tra qualche giorno. Gli inquirenti, scrive Tgcom24, ritengono “cheabbia trovato la morte all’interno delle pareti domestiche per mano dei tre soggetti ivi presenti la sera dei fatti e che gli accadimenti successivi altro non siano che un tentativo di depistaggio posto in essere dagli autori del ...

