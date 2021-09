Laura Ziliani uccisa, oggi l’interrogatorio di garanzia per i tre indagati per omicidio. L’esito (Di martedì 28 settembre 2021) Si è tenuto questa mattina l’interrogatorio di garanzia a carico di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, le tre persone accusate di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte di Laura Ziliani. L’ex vigilessa di Temù era scomparsa lo scorso 8 maggio; ad una prima denuncia era stato segnalato dalle stesse figlie che la madre si era allontanata per un’escursione e non aveva fatto ritorno. Nonostante l’intera area in cui avrebbe dovuto trovarsi Laura Ziliani sia stata battuta a tappeto, di lei non sono mai state trovate tracce. L’8 agosto la svolta, il ritrovamento di un corpo lungo il fiume Oglio; una donna con indosso una vestaglia e indumenti intimi, dopo i primi accertamenti è arrivata la conferma: si trattava dei resti di Laura ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021) Si è tenuto questa mattinadia carico di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, le tre persone accusate divolontario e occultamento di cadavere per la morte di. L’ex vigilessa di Temù era scomparsa lo scorso 8 maggio; ad una prima denuncia era stato segnalato dalle stesse figlie che la madre si era allontanata per un’escursione e non aveva fatto ritorno. Nonostante l’intera area in cui avrebbe dovuto trovarsisia stata battuta a tappeto, di lei non sono mai state trovate tracce. L’8 agosto la svolta, il ritrovamento di un corpo lungo il fiume Oglio; una donna con indosso una vestaglia e indumenti intimi, dopo i primi accertamenti è arrivata la conferma: si trattava dei resti di...

