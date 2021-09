Incidente a Pieve Emanuele | chi erano i due operai morti nel deposito di azoto

Advertising

Tg3web : Incidente mortale sul lavoro all'ospedale Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese. Due operai di una ditta estern… - paolinab : RT @Tg3web: Incidente mortale sul lavoro all'ospedale Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese. Due operai di una ditta esterna sono stati… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Incidente mortale sul lavoro all'ospedale Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese. Due operai di una ditta esterna sono stati… - fainformazione : Due operai morti presso la clinica Humanitas durante il riempimento di un serbatoio di azoto liquido Incidente mor… - fainfocronaca : Due operai morti presso la clinica Humanitas durante il riempimento di un serbatoio di azoto liquido Incidente mor… -

liquido Due operai sono morti in un deposito della sede dell'ospedale Humanitas Mirasole a... La dinamica dell'deve ancora essere accertata. In base alle prime informazioni due ...Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a... Potrebbe essere stata una perdita di azoto liquido nel deposito la causa dell'sul lavoro in cui ...Ancora una tragedia sul lavoro , stavolta addirittura in un ospedale. Due uomini, probabilmente due operai , di 42 e 46 anni, sono state trovati ...Due operai sono morti congelati in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese, mentre si occupavano del rifornimento ...