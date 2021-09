Il leader del partito di estrema destra portoghese Chega sospeso per la seconda volta su Twitter (Di martedì 28 settembre 2021) André Ventura, presidente del partito di estrema destra portoghese Chega nato nel 2019, ha visto il suo account Twitter sospeso per aver violato le regole. Non è la prima volta che succede poiché lo scorso maggio il leader del partito estremista è stato escluso dalla pubblicazione sulla piattaforma dell’uccellino dopo aver scritto che voleva vedere Eduardo Cabrita, ministro dell’Interno, decapitato. Un account Twitter André Ventura sospeso per dodici ore quattro o cinque mesi fa e che è stato nuovamente limitato nella giornata di ieri. Oggi, tuttavia, si può constatare che è già stato riattivato dando la possibilità al politico di tornare a twittare. LEGGI ANCHE >>> Il nuovo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 settembre 2021) André Ventura, presidente deldinato nel 2019, ha visto il suo accountper aver violato le regole. Non è la primache succede poiché lo scorso maggio ildelestremista è stato escluso dalla pubblicazione sulla piattaforma dell’uccellino dopo aver scritto che voleva vedere Eduardo Cabrita, ministro dell’Interno, decapitato. Un accountAndré Venturaper dodici ore quattro o cinque mesi fa e che è stato nuovamente limitato nella giornata di ieri. Oggi, tuttavia, si può constatare che è già stato riattivato dando la possibilità al politico di tornare a twittare. LEGGI ANCHE >>> Il nuovo ...

