Grande Fratello Vip, i concorrenti stroncano la Fidanzata di Gianmaria Antinolfi! (Di martedì 28 settembre 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip criticano senza pietà Greta Mastroianni, Fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 settembre 2021) IdelVip criticano senza pietà Greta Mastroianni,diAntinolfi.

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - pynkflood : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… - Anna75668831 : Ma veramente volete buttare fuori Gianmaria per delle cose che SONO SUCCESSE FUORI DALLA CASA? Noi dobbiamo votare… -