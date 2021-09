Francesca Neri racconta la sua malattia in un libro: “Ho accarezzato l’idea del suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) Nell’ultima puntata di Verissimo, Claudio Amendola ha parlato del grande amore che lo lega a sua moglie e di come gli ultimi anni accanto a lei non siano stati semplici a causa della sua malattia. Francesca Neri manca dalle scene da molto tempo e il motivo si lega appunto alla sua malattia, della quale non ha mai molto parlato pubblicamente. Lo fa adesso con un libro, Come carne viva (Rizzoli) tramite il quale prova a raccontare le sue sofferenze ma anche il dolore delle persone che le sono rimaste accanto. La cistite interstiziale è la malattia cronica della quale Francesca Neri soffre; in generale è una condizione infiammatoria cronica della vescica, che può colpire persone di qualsiasi età e sesso, ma che è più frequente nel sesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 settembre 2021) Nell’ultima puntata di Verissimo, Claudio Amendola ha parlato del grande amore che lo lega a sua moglie e di come gli ultimi anni accanto a lei non siano stati semplici a causa della suamanca dalle scene da molto tempo e il motivo si lega appunto alla sua, della quale non ha mai molto parlato pubblicamente. Lo fa adesso con un, Come carne viva (Rizzoli) tramite il quale prova are le sue sofferenze ma anche il dolore delle persone che le sono rimaste accanto. La cistite interstiziale è lacronica della qualesoffre; in generale è una condizione infiammatoria cronica della vescica, che può colpire persone di qualsiasi età e sesso, ma che è più frequente nel sesso ...

