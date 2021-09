Fedez indagato per diffamazione: parlò di Pietro Maso nel testo di una canzone (Di martedì 28 settembre 2021) Il rapper Fedez è indagato a Roma per l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l’uomo che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. L’iscrizione è legata ad una denuncia presentata nei mesi scorsi dall’avvocato Alessio Pomponi, difensore di Maso, in relazione al testo della canzone “No Game-Freestyle” pubblicata nel giugno scorso da Fedez, dove si fa riferimento alla vicenda processuale di Maso. Maso è tornato libero nel 2015. “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso”, il passaggio del brano ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Il rappera Roma per l’accusa diaggravata nei confronti di, l’uomo che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. L’iscrizione è legata ad una denuncia presentata nei mesi scorsi dall’avvocato Alessio Pomponi, difensore di, in relazione aldella“No Game-Freestyle” pubblicata nel giugno scorso da, dove si fa riferimento alla vicenda processuale diè tornato libero nel 2015. “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso”, il passaggio del brano ...

