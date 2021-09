F1 Gp Russia, i top e flop del Gran Premio di Sochi (Di martedì 28 settembre 2021) Una bellissima battaglia nell'ultimo appuntamento del Mondiale di F1. Hamilton ha festeggiato il 100esimo successo in carriera, Verstappen ha rimontato fino al secondo posto, Sainz ha conquistato il ... Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) Una bellissima battaglia nell'ultimo appuntamento del Mondiale di F1. Hamilton ha festeggiato il 100esimo successo in carriera, Verstappen ha rimontato fino al secondo posto, Sainz ha conquistato il ...

Advertising

NicolaBernini : @tulipanobiancon @GiaccAvv @iamnotaheroine @CalcioFinanza Ma dai sembra la guerra fredda US vs Russia: nessuno puo'… - LucaMana82 : RT @Valerio_Dido: @LucaMana82 nonostante la cena a base di Vodka ci regala una puntata di Top & Flop che ci fa ridere e ci mette in guardia… - Valerio_Dido : @LucaMana82 nonostante la cena a base di Vodka ci regala una puntata di Top & Flop che ci fa ridere e ci mette in g… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Carlos Sainz ha indovinato il momento giusto per fermarsi a cambiare le gomme, riuscendo così a salvare un piazza… - motorboxcom : #F1 Torna il lato ironico del Circus con i nostri T&F sul #RussianGP -