Csu | ' Rispettare il voto | Scholz provi a formare il governo'

Agenzia ANSA

"Tocca all'Spd provare le prime esplorazioni con Verdi e liberali". Lo ha detto il capo dellabavarese Markus Soeder in conferenza stampa a Berlino, tornando sui risultati delle elezioni di domenica. "È un tempo avvincente per la Germania, e un tempo difficile per l'Unione", ha detto. "...... anche se alcuni elementi di destra nella CDU -flirtano costantemente con l'idea. Ma mentre l'...le maschere per il viso e il distanziamento sociale e i poliziotti che cercano di farli. ..."Tocca all'Spd provare le prime esplorazioni con Verdi e liberali". Lo ha detto il capo della Csu bavarese Markus Soeder in conferenza stampa a Berlino, tornando sui risultati delle elezioni di domeni ...All'interno del partito di Merkel iniziano le divisioni dopo la sconfitta di domenica (e il peggior risultato di sempre): «Non siamo più un partito di massa» ...