Cos’è e quando si effettua uno sbiancamento dentale?

Chi non ama un sorriso smagliante e bianco? Lo sbiancamento dei denti è una delle procedure dentistiche più richieste ed eseguite ogni anno. Nel tempo, bere caffè, vino rosso, fumare sigarette o il semplice invecchiamento possono compromettere la luminosità dei nostri denti. Lo sbiancamento in uno studio dentistico professionale permette di schiarire il colore dei denti tramite l'utilizzo di agenti sbiancanti a base di perossido. Se i sistemi domestici contengono dal 3% al 20% di perossido (carbammide o perossidi di idrogeno), i metodi professionali possono anche superare il 40% di perossido. Come avviene lo sbiancamento? Lo sbiancamento dentale è un trattamento estetico altamente conservativo, con un favorevole rapporto costi-benefici, che consente l'eliminazione di tutti i componenti ...

