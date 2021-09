Champions, Shakhtar-Inter 0-0 (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a non vincere e a non segnare l’Inter in Champions League. I nerazzurri non vanno oltre il pari per 0-0 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del gruppo D. Nerazzurri e ucraini, che costruiscono comunque diverse occasioni da gol, si consolano muovendo la classifica e salendo a quota 1, un passo in avanti dopo il ko nel match d’esordio. Alle 21 in campo Real Madrid e Sheriff Tiraspol che guidano il girone a quota 3. Per la qualificazione agli ottavi dei campioni d’Italia saranno fondamentali le due sfide con lo Sheriff. La squadra di De Zerbi parte bene e vogliosa di fare la partita. Le prime occasioni capitano sui piedi di Solomon che calcia fuori di poco e Alan Patrick, murato dalla difesa. La palla gol più lampante è però di Barella al 15?, che dopo un ottimo contropiede nerazzurro prova ad emulare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a non vincere e a non segnare l’inLeague. I nerazzurri non vanno oltre il pari per 0-0 in trasferta contro loDonetsk nella seconda giornata del gruppo D. Nerazzurri e ucraini, che costruiscono comunque diverse occasioni da gol, si consolano muovendo la classifica e salendo a quota 1, un passo in avanti dopo il ko nel match d’esordio. Alle 21 in campo Real Madrid e Sheriff Tiraspol che guidano il girone a quota 3. Per la qualificazione agli ottavi dei campioni d’Italia saranno fondamentali le due sfide con lo Sheriff. La squadra di De Zerbi parte bene e vogliosa di fare la partita. Le prime occasioni capitano sui piedi di Solomon che calcia fuori di poco e Alan Patrick, murato dalla difesa. La palla gol più lampante è però di Barella al 15?, che dopo un ottimo contropiede nerazzurro prova ad emulare ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - Italpress : Inter senza vittoria in Champions, con lo Shakhtar finisce 0-0 - Eurosport_IT : L'Inter non va oltre lo 0-0 con lo Shakhtar... #shaktharinter #UCL -