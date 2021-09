Angelo Pintus è il protagonista della sitcom "Before Pintus" (Di martedì 28 settembre 2021) Angelo Pintus torna su Italia 1 con ' Before Pintus ' da mercoledì 29 settembre in seconda serata. La sitcom è composta da otto episodi e l'obiettivo è quello di raccontare ai telespettatori le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021)torna su Italia 1 con '' da mercoledì 29 settembre in seconda serata. Laè composta da otto episodi e l'obiettivo è quello di raccontare ai telespettatori le ...

ikigaiivanner : per un momento ho confuso angelo pintus per il frontman dei one republic - carlosj90vk : De Pintus. DON Carlo Michel Angelo Ancelotti -

LOL - Chi ride è fuori: Pio e Amedeo hanno rifiutato di partecipare al programma per un motivo ben preciso Con concorrenti Caterina Guzzanti , Elio , Lillo , Frank Matano , Angelo Pintus , Katia Follesa , Fru , Ciro Priello , Luca Ravenna e Michela Giraud , lo show ha avuto come conduttori Fedez e Mara ...

Pintus imita Ibra, la "sorpresa" dello svedese Il comico e noto imitatore Angelo Pintus, prova ad imitare il grande calciatore Zlatan Ibrahimovic, che gli regala una "sorpresa inaspettata" .

