Weekend di controlli in Provincia di Udine (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio su tutta la Provincia con un articolato impiego di uomini e donne dell'Arma che hanno garantito la sicurezza alla circolazione stradale, nonché vigilato sul rispetto delle norme anti-COVID19, controllando numerosi esercizi pubblici. Nel corso delle attività sono stati impiegati circa 100 carabinieri delle 6 Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale, che hanno identificato circa 400 persone e controllato oltre 230 veicoli. Due i conducenti risultati positivi all'etilometro e 10 le violazioni alla guida complessivamente accertate con il conseguente decurtamento di 14 punti sulle patenti. I controlli eseguiti su 20 esercizi pubblici non hanno fatto emergere ...

