Vola uno schiaffo nello studio di Uomini e Donne: la scena verrà tagliata? – l’anticipazione sul web (Di lunedì 27 settembre 2021) Attimi di tensione in questi giorni negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Solo ieri vi abbiamo riportato la notizia secondo cui un tronista, Joele, sarebbe stato cacciato dal programma dopo aver violato le regole. Il ragazzo infatti, salito sul trono poco meno di un mese fa, avrebbe escogitato un modo per parlare con una corteggiatrice di nascosto attraverso i social. Ma non è finita qui, perché solo in queste ore, sempre il sito ilvicolodellenews ha riportato altre anticipazioni che questa volta riguardano le dame e i cavalieri. Protagonista della vicenda Graziano, il quale ha avuto una discussione con la donna con la quale si stava frequentando: durante lo scontro, l’uomo avrebbe rivelato pubblicamente dettagli intimi legati ad un regalo che lei gli avrebbe fatto. In seguito alla rivelazione, la donna, ... Leggi su trashblog (Di lunedì 27 settembre 2021) Attimi di tensione in questi giorni negli studi di, il dating show condotto da Maria De Filippi. Solo ieri vi abbiamo riportato la notizia secondo cui un tronista, Joele, sarebbe stato cacciato dal programma dopo aver violato le regole. Il ragazzo infatti, salito sul trono poco meno di un mese fa, avrebbe escogitato un modo per parlare con una corteggiatrice di nascosto attraverso i social. Ma non è finita qui, perché solo in queste ore, sempre il sito ilvicolodellenews ha riportato altre anticipazioni che questa volta riguardano le dame e i cavalieri. Protagonista della vicenda Graziano, il quale ha avuto una discussione con la donna con la quale si stava frequentando: durante lo scontro, l’uomo avrebbe rivelato pubblicamente dettagli intimi legati ad un regalo che lei gli avrebbe fatto. In seguito alla rivelazione, la donna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vola uno Unicredit vola in Borsa, scommesse su Mps Rumor che confermano la possibilità di uno sbocco positivo della trattativa una volta chiusa la tornata elettorale, che vede il segretario del Pd Enrico Letta correre per il seggio parlamentare ...

Maria De Filippi costretta a tagliare una scena di Uomini e Donne: vola uno schiaffone in studio La dama per tutta risposta si è alzata ed ha mollato uno schiaffo al cavaliere. Maria De Filippi pare che abbia subito detto che la scena verrà tagliata. Non so voi, ma io non vedo l'ora di godermi ...

Anticipazioni Uomini e donne: al trono over vola uno schiaffo Novella 2000 Unicredit vola in Borsa, scommesse su Mps Allungo di Unicredit a Piazza Affari, in una seduta positiva per tutti i bancari in Europa. L'istituto guidato da Andrea Orcel, maglia rosa del Ftse Mib, ha chiuso la seduta in rialzo del 5,1% a 11,54 ...

Una dama tira uno schiaffo ad un cavaliere: Maria De Filippi prende una decisione (ANTICIPAZIONI) Nella registrazione di Uomini e donne del 26 settembre le anticipazioni del trono over rivelano lo schiaffo di una dama a un cavaliere.

