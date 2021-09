Traffico Roma del 27-09-2021 ore 15:30 (Di lunedì 27 settembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale da oggi lavori e restringimento di carreggiata su via Flaminia è per questo motivo si sono rallentamenti all’altezza del raccordo anulare direzione Corso Francia Per lo stesso motivo si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna altezza uscita Flaminia Traffico a tratti rallentato sulla sala lungo le due carreggiate tra all’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale est e file sulla Cassia tra Raccordo Anulare e tombe di Nerone e poi sul tratto Urbano della A24 code verso la tangenziale a partire da Portonaccio Per quanto riguarda il raccordo anulare code lungo la carreggiata esterna tra Ardeatine e Prenestina e poi in interna tra Cassia e Appia per i dettagli su queste ed altre notizie che potete comunque consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale da oggi lavori e restringimento di carreggiata su via Flaminia è per questo motivo si sono rallentamenti all’altezza del raccordo anulare direzione Corso Francia Per lo stesso motivo si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna altezza uscita Flaminiaa tratti rallentato sulla sala lungo le due carreggiate tra all’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale est e file sulla Cassia tra Raccordo Anulare e tombe di Nerone e poi sul tratto Urbano della A24 code verso la tangenziale a partire da Portonaccio Per quanto riguarda il raccordo anulare code lungo la carreggiata esterna tra Ardeatine e Prenestina e poi in interna tra Cassia e Appia per i dettagli su queste ed altre notizie che potete comunque consultare il sitopunto ...

