fattoquotidiano : Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull’isola di #Creta, ad una profondità di 13km - repubblica : Grecia, violento terremoto a Creta: una scossa di magnitudo 6 nel cuore dell'isola - ilfattovideo : Terremoto di magnitudo 6.1 a Creta, la scossa sventra case e palazzi – Video - medicojunghiano : RT @carlasignorile: #Terremoto in Grecia: violenta scossa di magnitudo 6 a #Creta #Earthquake of magnitude 6 strikes Crete, Greece #27set… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Tanta paura a Creta per ilche questa mattina ha colpito l'isola. Una scossa di6.1 è stata rilevata a 13 chilometri di profondità . Nei video, le persone si riversano in strada dagli uffici e dai negozi. ...video showing you a women speaking towards her parents in #Heraklion, #Crete, telling the father to calm down and that everything was shaking, after a 6.5 earthquake shook the region. You can also ...Un violento terremoto ha colpito l'isola di Creta, in Grecia. Una scossa di magnitudo 6 sulla scala Richter, secondo il Centro sismologico mediterraneo. A una profondità di due chilometri, alle 8.17 o ...La terra trema a Creta. Sisma di magnitudo 6.1 che ha provocato una vittima e diversi feriti sull'isola della Grecia ...