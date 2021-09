Repubblica sui gestacci di Zaniolo ai tifosi laziali: non sa perdere (Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine del derby capitolino tra Lazio e Roma, Nicolò Zaniolo, uno dei più attivi, in campo, tra gli uomini di Mourinho, si è lasciato andare a gesti volgari verso la curva della Lazio, dalla quale erano partiti insulti verso di lui. Scendendo negli spogliatoi, il giovane giocatore giallorosso si è toccato le parti basse ed ha sfoderato il dito medio verso chi lo offendeva. L’uscita di #Zaniolo dal campo. Messaggio ai tifosi laziali. #ASRoma #LzioRoma pic.twitter.com/NBpfaLAxWL — Retesport 104.2fm (@ReteSport) September 26, 2021 La Repubblica commenta così il gesto del romanista: “L’errore peggiore Zaniolo l’ha fatto a fine partita: dito medio e gestaccio a indicare il pube. Il problema del derby non è perderlo, è saperlo perdere”. Ora, scrive la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine del derby capitolino tra Lazio e Roma, Nicolò, uno dei più attivi, in campo, tra gli uomini di Mourinho, si è lasciato andare a gesti volgari verso la curva della Lazio, dalla quale erano partiti insulti verso di lui. Scendendo negli spogliatoi, il giovane giocatore giallorosso si è toccato le parti basse ed ha sfoderato il dito medio verso chi lo offendeva. L’uscita di #dal campo. Messaggio ai. #ASRoma #LzioRoma pic.twitter.com/NBpfaLAxWL — Retesport 104.2fm (@ReteSport) September 26, 2021 Lacommenta così il gesto del romanista: “L’errore peggiorel’ha fatto a fine partita: dito medio eo a indicare il pube. Il problema del derby non è perderlo, è saperlo”. Ora, scrive la ...

