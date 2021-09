'Ndrangheta:processo"Orthrus",14 condanne,assolto ex sindaco (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattordici condanne e 9 assoluzioni, tra cui quella di un ex sindaco. E' il verdetto emesso dal Gup di Catanzaro a conclusione del processo, con rito abbreviato, contro la cosca Iozzo - Chiefari ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattordicie 9 assoluzioni, tra cui quella di un ex. E' il verdetto emesso dal Gup di Catanzaro a conclusione del, con rito abbreviato, contro la cosca Iozzo - Chiefari ...

Processo Krimisa bis, assolti Francesca Rispoli e Cataldo Casoppero Assoluzione per Cataldo Casoppero nel processo con rito abbreviato davanti al Gup del Tribunale di Milano per la vicenda della corruzione ... parlando proprio di questo episodio: "La 'ndrangheta non è ...

Ndrangheta, al processo Grimilde il caso dell'immobile comunale ristrutturato dagli Aracri La Repubblica Processo contro i clan Iozzo-Chiefari. 14 condanne, assolto l’ex sindaco Pitaro Accusata di esercitare nelle Preserre Catanzaresi il monopolio dello spaccio di droga, e le estorsioni, con ingerenze anche negli appalti pubblici ...

Processo Krimisa bis, assolti Francesca Rispoli e Cataldo Casoppero La prima è la figlia del capo della locale di 'ndrangheta Vincenzo Rispoli ed era accusata di aver organizzato un'estorsione a Malta, il secondo è un imprenditore edile accusato di corruzione ...

