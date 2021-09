Meteo lunedì: avvio di settimana dinamico, con rovesci e temporali. Ecco dove (Di lunedì 27 settembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La perturbazione che porterà forte maltempo sulle regioni settentrionali e parte del Centro nella giornata di domenica, continuerà la sua marcia sul resto della Penisola all’inizio della nuova settimana. Dovrà confrontarsi con un campo di alta pressione che la indebolirà, tuttavia riuscirà a portare acquazzoni e temporali anche sul resto del Centro e parte del Sud prima di estinguersi completamente sull’area balcanica. Nel contempo la saccatura associata al vortice britannico manterrà la sua influenza sull’Europa centrale toccando anche l’Italia del Nord dove sono attesi ancora un paio di impulsi instabili. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione fino alla giornata di mercoledì. Meteo lunedì 27 SETTEMBRE – Nord, residua nuvolosità su Nordest ed ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La perturbazione che porterà forte maltempo sulle regioni settentrionali e parte del Centro nella giornata di domenica, continuerà la sua marcia sul resto della Penisola all’inizio della nuova. Dovrà confrontarsi con un campo di alta pressione che la indebolirà, tuttavia riuscirà a portare acquazzoni eanche sul resto del Centro e parte del Sud prima di estinguersi completamente sull’area balcanica. Nel contempo la saccatura associata al vortice britannico manterrà la sua influenza sull’Europa centrale toccando anche l’Italia del Nordsono attesi ancora un paio di impulsi instabili. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione fino alla giornata di mercoledì.27 SETTEMBRE – Nord, residua nuvolosità su Nordest ed ...

