Manca la benzina, negozi in difficoltà: e la Gran Bretagna post Brexit ora mette in campo l’esercito (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua a scarseggiare la benzina nei distributori britannici: e anche se non si tratta di un fenomeno esclusivamente legato alla Brexit, l’uscita dall’Ue ha peggiorato le cose . Il governo pensa all’intervento dei militari e a visti «d’urgenza» per lavoratori stranieri Leggi su corriere (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua a scarseggiare lanei distributori britannici: e anche se non si tratta di un fenomeno esclusivamente legato alla, l’uscita dall’Ue ha peggiorato le cose . Il governo pensa all’intervento dei militari e a visti «d’urgenza» per lavoratori stranieri

ectopicnaiomi : gli inglesi sono proprio stupidi, sono impazziti per sta storia che manca la benzina (che non è vero) e a forza di… - francecaminiti : Ma è proprio vero che in UK manca la benzina per effetto Brexit? - effe1312 : Cari britannici, caxxi tutti vostri! Manca la benzina, negozi in difficoltà: la Gran Bretagna post #Brexit pensa a… - StefanoSamma7 : @GattaiGuido @fisicoperaria @92Fisico Manca la benzina per andare a prendere le pellicole nuove ?? - benedetto49 : Manca la benzina, negozi in difficoltà: la Gran Bretagna post Brexit pensa a schierare i militari -