(Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà l’avvocato Girolamo Rizzuto, iscritto all’albo degli avvocati di Palermo, a difendere ildinel ricorso al Tar proposto da 12 commerciantisi contro il progetto di costruzione del. Lo ha deciso la giunta municipale. La giunta municipale ha deciso di rivolgersi ad un professionista esterno di fiducia dell’amministrazione scegliendo proprio ilRizzuto. Il 15 luglio scorso è stato notificato ricorso al Tar di Palermo promosso da Di Matteo Gioacchino oltre a undici altri titolari di esercizi commerciali siti in, rappresentati dalFilippo Di Matteo, con citazione in causa anche della societàItalia srl. Obiettivo è l’annullamento della delibera del consiglio ...

zazoomblog : Lidl Monreale Comune nomina avvocato Forza Italia “Ne paghiamo già uno 45.000 euro” - #Monreale #Comune #nomina… - infoitinterno : Lidl Monreale, Comune nomina avvocato, Forza Italia, “Ne paghiamo già uno 45.000 euro” - monrealeatoday : Lidl Monreale, Comune nomina avvocato, Forza Italia, 'Ne paghiamo già uno 45.000 euro' - infoitinterno : Lidl a Monreale, 12 negozianti dicono no e il Comune nomina un legale - monrealeatoday : Lidl a Monreale, 12 negozianti dicono no e il Comune nomina un legale -

Ultime Notizie dalla rete : Lidl Monreale

MonrealeLive

Il Comune nomina un avvocato per difendersi nel ricorso al Tar proposto da 12 commercianti contrari al progetto di costituzione di un centro. Si tratta del legale Girolamo Rizzuto. Monrealelive ne ha dato notizia ieri. Un fatto che non é andato giù al gruppo consiliare di Forza Italia.... iscritto all'albo degli avvocati di Palermo, a difendere il Comune dinel ricorso al Tar proposto da 12 commercianti monrealesi contro il progetto di costruzione del. Lo ha ...MONREALE, 28 settembre – Continua a pigiare il tasto della questione degli incarichi legali il gruppo consiliare di Forza Italia. Lo fa dopo aver appreso la notizia che il Comune ha affidato l’incaric ...Il Comune nomina un avvocato per difendersi nel ricorso al Tar proposto da 12 commercianti contrari al progetto di costituzione di un centro Lidl a Monreale. Non assiste il Comune, per ogni contenzios ...