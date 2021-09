Lega, Baldassarre: Raggi rischia guinness dei primati per balle (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Dopo il guinness dei primati per i rimpasti di giunta, e quello delle brutte figure, Raggi ora rischia di vincere anche quello delle balle: raccontare di aver salvato Roma, chiudendo poi i conti con un rosso di oltre i 100 milioni di euro, la dice lunga sulla trasparenza dei grillini, che non solo hanno devastato la città, ma oggi hanno anche la faccia di rivendicare vittorie inesistenti e di chiedere il voto per ‘finire l’opera’.” “Ci chiediamo se con questa frase non la intendano come “darle il colpo di grazia”. Per fortuna, con Michetti e il centrodestra, dal 4 ottobre cambieranno le cose”. E’ quanto dichiara l’eurodeputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Simona Baldassarre. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Dopo ildeiper i rimpasti di giunta, e quello delle brutte figure,oradi vincere anche quello delle: raccontare di aver salvato Roma, chiudendo poi i conti con un rosso di oltre i 100 milioni di euro, la dice lunga sulla trasparenza dei grillini, che non solo hanno devastato la città, ma oggi hanno anche la faccia di rivendicare vittorie inesistenti e di chiedere il voto per ‘finire l’opera’.” “Ci chiediamo se con questa frase non la intendano come “darle il colpo di grazia”. Per fortuna, con Michetti e il centrodestra, dal 4 ottobre cambieranno le cose”. E’ quanto dichiara l’eurodeputatae candidata al consiglio comunale di Roma, Simona. (Agenzia Dire)

Ultime Notizie dalla rete : Lega Baldassarre L'influenza dei pro - life sulle elezioni Con lui i candidati della Lega Maurizio Politi, Flavia Cerquoni e Simona Baldassarre. Anche a Milano, i candidati leghisti Max Bastoni e Manuela Ponti, stringono alleanze con chi definisce l'aborto '...

ELEZION FRANCAVILLA: INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO ROBERTO ANGELUCCI, LA DIRETTA Angelucci è sostenuto da sei liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Abruzzo indipendente - ... In pista anche Camillo Paolini, Moreno Bernini, Gianluca Baldassarre e Carmine Montebello ...

Referendum: Baldassarre, 'legge vecchia, tutta la materia va regolamentata di nuovo' Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Tutta la materia del referendum andrebbe regolata in modo nuovo, la legge attuale è vecchia, fa riferimento ad un momento storico molto diverso, quando si doveva andare al ...

