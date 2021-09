Juric: “Sarà una partita tosta. Dobbiamo trovare continuità di prestazioni” (Di lunedì 27 settembre 2021) Ivan Juric ha parlato nel prepartita di Venezia-Torino, ecco le sue parole a Sky Sport: “Quando vinci la Serie B sai cosa devi fare. Sono squadre ottime, allenate bene e con buoni talenti. Sarà una partita tosta come quelle che il Venezia ha fatto finora. Abbiamo fatto tante partite buone con una brutta a Firenze. Penso che Dobbiamo trovare continuità di prestazioni e migliorare certi aspetti”. FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Ivanha parlato nel predi Venezia-Torino, ecco le sue parole a Sky Sport: “Quando vinci la Serie B sai cosa devi fare. Sono squadre ottime, allenate bene e con buoni talenti.unacome quelle che il Venezia ha fatto finora. Abbiamo fatto tante partite buone con una brutta a Firenze. Penso chedie migliorare certi aspetti”. FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

