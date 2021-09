Grande Fratello Vip 2021, quinta puntata in diretta – Scontro Volpe vs Bruganelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Volpe vs Bruganelli - GF Vip 2021 Grande Fratello Vip 2021 arriva alla quinta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 2021: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.47: Breve anteprima. Volpe vs Bruganelli: primo round 21.51: Signorini entra in studio e dà ufficialmente il via alla serata, che promette essere “imperdibile”. Si parte dalla querelle Bruganelli-Volpe. Sonia ricostruisce la serata, che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 settembre 2021)vs- GF VipViparriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip: laminuto per minuto della21.47: Breve anteprima.vs: primo round 21.51: Signorini entra in studio e dà ufficialmente il via alla serata, che promette essere “imperdibile”. Si parte dalla querelle. Sonia ricostruisce la serata, che ...

