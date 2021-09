Giro di Sicilia 2021, i favoriti: Vincenzo Nibali sfida Valverde e Soler, occhio a Bardet (Di lunedì 27 settembre 2021) Seconda edizione ricca di protagonisti quella che scatterà domani per quanto riguarda il Giro di Sicilia. Sulle strade isolane sarà grande spettacolo con quattro frazioni fino al 1 ottobre. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i papabili favoriti per la vittoria finale. L’attesa è tutta per la stella di casa, Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto vuol far gioire i propri tifosi in una delle ultime corse con la Trek-Segafredo (già ufficiale il suo passaggio in Astana per il 2022). La condizione, in uscita dal Giro di Lussemburgo, sembra discreta e bisogna affinarla al meglio verso il Lombardia, appuntamento chiave di questo finale di stagione. occhio alla Movistar che può presentare una coppia di possibili protagonisti. Torna in corsa, dopo la bruttissima ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Seconda edizione ricca di protagonisti quella che scatterà domani per quanto riguarda ildi. Sulle strade isolane sarà grande spettacolo con quattro frazioni fino al 1 ottobre. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i papabiliper la vittoria finale. L’attesa è tutta per la stella di casa,. Lo Squalo dello Stretto vuol far gioire i propri tifosi in una delle ultime corse con la Trek-Segafredo (già ufficiale il suo passaggio in Astana per il 2022). La condizione, in uscita daldi Lussemburgo, sembra discreta e bisogna affinarla al meglio verso il Lombardia, appuntamento chiave di questo finale di stagione.alla Movistar che può presentare una coppia di possibili protagonisti. Torna in corsa, dopo la bruttissima ...

