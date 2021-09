Dua Lipa | post bollente | vestito trasparente che la fa rimanere in intimo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Uno sguardo sensuale ed una scollatura devastante: la cantante Duaè ancora la protagonista di Milano con il suo. Impossibile non resistere ad uno sguardo così sensuale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Sfilata di star sulle passerelle meneghine per la Milano Fashion Week. Tra queste anche la cantante inglese da 72,7 milioni di followerche ha aperto e chiuso la sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2022 targata Donatella Versace.Venerdì 24 settembre, ore 20:00. Nel cuore della Milano Fashion Week si è tenuta la sfilata di Versace . Sulle note di, la cantante stessa sfilava sulla passerella più cool di Milano, accompagnata da Gigi Hadid, Naomi Campbell, Irina Shaykhlislamova e la figlia di Madonna, Lourdes Leon. Tanti i nomi degli ...Nato durante la pandemia e subito esploso tra le star: il brand AndreAdamo, noto per la maglieria avvolgente come una seconda pelle, ora sbarca alla ...Wwd riporta che entrambe le collezioni arriveranno in esclusiva nei negozi monomarca dei due marchi il prossimo maggio, in concomitanza con le tempistiche delle pre-fall 2022. Il mix ha dato vita a ca ...