DBA Group in trattativa con Telekom Slovenia per valorizzare attività estere

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – DBA, gruppo quotato su AIM Italia e holding di società operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’ingegneria, ha comunicato che, nell’ambito delle valutazioni relative alla valorizzazione delledel gruppo, sono state avviate alcune trattative con. Allo stato attuale non è però stato raggiunto alcun accordo né tantomeno è stato sottoscritto alcun contratto con contenuto vincolante. Lo precisa la società in una nota, in relazione alle notizie apparse su alcuni organi di stampa estera. “DBAprovvederà a tenere debitamente informato il mercato qualora fossero raggiunti accordi definitivi e vincolanti relativamente alla predetta operazione”, si legge inoltre nel comunicato della società trevigiana. Oggi è stato protagonista il ...